Forsthoffer tud kemény lenni, egészen addig, amíg nem Magyar Pétert kell rendre utasítani

Balla György Magyar Péter felszólalása közben képviselőtársaival beszélt. Forsthoffer Ágnes többször figyelmeztette, Balla pedig végül abbahagyta. Lehet vitatni a viselkedését, de a szabály működött: a házelnök szólt, az ellenzéki képviselő alkalmazkodott.
Rétvári Bence felszólalásánál viszont megfordult a helyzet. Magyar Péter többször közbeszólt, még azt is bekiabálta, hogy „ez miről beszél”, ezért Forsthoffernek már a miniszterelnököt kellett figyelmeztetnie. Magyar később rárontott Rétvárira.
És itt válik politikailag érdekessé a történet. Az ellenzéki képviselővel szemben látványosan működik a fegyelmező gépezet, de amikor a kormányfő viselkedése lépi át a parlamenti vita határát, a házelnöki tekintély már jóval kevésbé tűnik határozottnak.
Műsorvezető:
Futó Boglárka
Vendégeink:
Szepesfalvy Anna a Fidesz fővárosi frakcióvezetője
Lattmann Tamás nemzetközi jogász
Deák Dániel politikai elemző, kommentátor
Mesterházy Attila a Szocialisták és Demokraták alapítója