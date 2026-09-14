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Forsthoffer tud kemény lenni, egészen addig, amíg nem Magyar Pétert kell rendre utasítani

Balla Györgyöt rendreutasították, mert beszélt a padsorban. Magyar Pétert viszont már felszólalás közbeni bekiabálás és Rétvári Bencéhez való odalépés miatt kellett fékezni. Ugyanaz a Ház, mégsem ugyanaz a súly.

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Balla György Magyar Péter felszólalása közben képviselőtársaival beszélt. Forsthoffer Ágnes többször figyelmeztette, Balla pedig végül abbahagyta. Lehet vitatni a viselkedését, de a szabály működött: a házelnök szólt, az ellenzéki képviselő alkalmazkodott.

Rétvári Bence felszólalásánál viszont megfordult a helyzet. Magyar Péter többször közbeszólt, még azt is bekiabálta, hogy „ez miről beszél”, ezért Forsthoffernek már a miniszterelnököt kellett figyelmeztetnie. Magyar később rárontott Rétvárira.

És itt válik politikailag érdekessé a történet. Az ellenzéki képviselővel szemben látványosan működik a fegyelmező gépezet, de amikor a kormányfő viselkedése lépi át a parlamenti vita határát, a házelnöki tekintély már jóval kevésbé tűnik határozottnak.

 

Műsorvezető:

Futó Boglárka

 

Vendégeink:

Szepesfalvy Anna a Fidesz fővárosi frakcióvezetője
Lattmann Tamás nemzetközi jogász
Deák Dániel politikai elemző, kommentátor
Mesterházy Attila a Szocialisták és Demokraták alapítója

 

 

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