Forsthoffer tud kemény lenni, egészen addig, amíg nem Magyar Pétert kell rendre utasítani

Balla György Magyar Péter felszólalása közben képviselőtársaival beszélt. Forsthoffer Ágnes többször figyelmeztette, Balla pedig végül abbahagyta. Lehet vitatni a viselkedését, de a szabály működött: a házelnök szólt, az ellenzéki képviselő alkalmazkodott.

Rétvári Bence felszólalásánál viszont megfordult a helyzet. Magyar Péter többször közbeszólt, még azt is bekiabálta, hogy „ez miről beszél”, ezért Forsthoffernek már a miniszterelnököt kellett figyelmeztetnie. Magyar később rárontott Rétvárira.

És itt válik politikailag érdekessé a történet. Az ellenzéki képviselővel szemben látványosan működik a fegyelmező gépezet, de amikor a kormányfő viselkedése lépi át a parlamenti vita határát, a házelnöki tekintély már jóval kevésbé tűnik határozottnak.

Műsorvezető:

Futó Boglárka

Vendégeink:

Szepesfalvy Anna a Fidesz fővárosi frakcióvezetője

Lattmann Tamás nemzetközi jogász

Deák Dániel politikai elemző, kommentátor

Mesterházy Attila a Szocialisták és Demokraták alapítója