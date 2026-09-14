Magyar Péter közbeszólásokkal zavarta a frakcióvezetők felszólalását

Még szombat délelőtt mutatott be Magyar Péter egy nem hivatalos gyermekvédelmi dokumentumot, ami arról szól, hogy az előző kormány szisztematikusan magára hagyta a gyermekeket. Hétfőn a miniszterelnök a napirend előtti felszólalásában pedig ismét az Orbán-kormányra mutogatott, és azzal vádolta meg a korábbi kabinetet, hogy elhanyagolta a gyermekvédelem ügyét.

A gyermekek ellen bűncselekményt elkövetőket a lehető legszigorúbban kell megbüntetni – jelentette ki a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence azonban kijelentette, hogy a gyermekeket soha nem lehet politikai célokra felhasználni. Felszólalása közben Magyar Péter pedig folyamatosan bekiabált a KDNP politikusának, a miniszterelnököt végül a házelnök utasította csendre. Rétvári Bence következő felszólalása alatt Magyar Péter már a nála lévő dokumentumot csapta oda a KDNP-s politikus asztalára.

Magyar Péter még most is politikai eszközként használja a gyermekeket – mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője, akinek felszólalása alatt Magyar Péter folyamatosan nevetgélt. Bóka János hozzátette: ezt azért teszi Magyar Péter, hogy a kormányzást politikai kommunikációval helyettesítse.