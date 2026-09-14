Magyar Péter szerint a családi pótlék megemelésének mértéke a jövő évi költségvetés állapotától függ

Először 2024 tavaszán hangoztatta Magyar Péter, hogy ha ő lenne a miniszterelnök, azonnal a duplájára emelné a családi pótlék összegét. Ezek után azt bizonygatta, hogy a családi pótlék duplázása nem fogja bedönteni a költségvetést. Júniusban miniszterelnökként pedig már azt mondta: ha bevezetik az intézkedést, akkor az 300 milliárd forintba kerülne évente.

Annak ellenére, hogy 2024-ben azt ígérte Magyar Péter, hogy azonnal megemeli a családi pótlékot, hétfőn a Kossuth Rádióban még mindig csak annak tervezéséről nyilatkozott. Ráadásul az emelés mértékét a jövő évi költségvetés állapotától tette függővé, noha a riporter is emlékeztette: korábban a járandóság duplázásával kampányolt.

Jelenleg a családi pótlék összege 1 gyermek után 12 200 Ft, 2 gyermek esetén 13 300 Ft, 3 vagy több gyermek esetén 16 000 Ft havonta. Az egyedülálló, illetve a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülők ennél arányosan többet kapnak.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint azonban leginkább nem a családi pótlék, hanem a családi adókedvezmény segíti a magyar családokat. Szalai Piroska hozzátette: a családi adókedvezmény mellett az édesanyák SZJA-mentességét is az Orbán-kormány vezette be, melynek célja a gyermekvállalás támogatása és az édesanyák nettó jövedelmének növelése.