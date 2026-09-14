A magyar nagytőke nem kormányfüggő díszlet, hanem nemzetgazdasági erő

Mészáros Lőrinc több ezer munkavállaló előtt arról beszélt, hogy cégcsoportja számos stratégiai ágazatban jelen van, ezért a magyar gazdaságban nehéz megkerülni. Azt mondta, együtt kívánnak működni a Tisza-kormánnyal, ugyanakkor azt várják, hogy a magyar vállalatokat ne érje hátrány a külföldi versenytársakkal szemben.

A politikai feszültség már nem elméleti. A Mészáros Csoporthoz tartozó Gallicoop például azt közölte, hogy egy korábban megítélt fejlesztési támogatását visszavonták, és jogi útra tereli az ügyet. A vállalat közel 1600 embernek ad munkát.

Mészáros üzenetének lényege azonban nem a panaszkodás volt. A cégcsoport eddig nem kényszerült nagyobb leépítésre, és állítása szerint a politikai ellenszél ellenére is képes tovább fejlődni.

Ez a történet ezért nem arról szól, szereti-e valaki Mészáros Lőrincet. Arról szól, hogy egy magyar kormány gazdaságpolitikájában magyar tulajdonú nagyvállalatokat akar-e erősíteni, vagy politikai alapon inkább külföldi versenytársaikat hozza helyzetbe.