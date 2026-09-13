HírTV exkluzív - Orbán Viktor: A Tisza becsapta az embereket és rohamléptekben teszi tönkre a gazdaságot

Önálló külpolitika híján a „visszagyarmatosítás” korszakába lépett Magyarország Orbán Viktor szerint. A Hír TV Bayer show című műsorában a korábbi miniszterelnök a 25. kötcsei találkozó tanulságait összegezve éles kritikával illette a jelenlegi gazdasági és politikai irányvonalat: meglátása szerint a szuverenitás 16 éven át épített pillérei – a bankrendszer, a távközlés és az energia szektora – ismét külföldi érdekcsoportok kezére kerülnek, miközben az ország döntéshozatalát Brüsszel és Berlin diktátumai határozzák meg. A korábbi miniszterelnök szerint a Tisza-kormány becsapta a választókat, és ahelyett, hogy megvédené a magyar érdekeket, Brüsszel elvárásait teljesítve visszagyarmatosítja az országot.

A politikus kifejtette, hogy a kötcsei előadása gerincét adó nemzeti önállóság gondolata ma aktuálisabb, mint valaha. Értékelése szerint míg a 2010 és 2026 közötti időszakban a nemzeti kormányzás az államadósság csökkentésével és a stratégiai ágazatok hazai tulajdonba vételével visszaszerezte az ország függetlenségét, az elmúlt hónapokban ez a folyamat éles fordulatot vett. Orbán Viktor rámutatott: a gazdaság jelenlegi megtorpanása nem a brüsszeli források hiányából fakad, hanem a határozott, önálló gazdaságpolitika hiányából, amelynek következtében Magyarország feladta a keleti és nyugati partnereivel kiépített pragmatikus, szuverén mozgásterét. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jobboldali közösség elkerülhetetlen feladata marad a gyarmati sors elleni küzdelem és a nemzeti szuverenitás újbóli kivívása.