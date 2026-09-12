Több száz millió forintot kérnek vissza Leslie Mandoki cégétől

Természetesen a barátom, és természetesen kiállok a barátságért.

– így nyilatkozott Mándoki László, művésznevén Leslie Mandoki Orbán Viktorról még 2017 szeptemberében. A világhírű producer akkor arról beszélt, hogy az egykori miniszterelnökkel jó barátságot ápol és kiáll mellette, valamint az ország mellett is. Azóta azonban fordult a kocka: Leslie Mandoki a Telexnek már azt nyilatkozta, hogy évek óta nem értett egyet Orbán Viktor politikájával és a kormányváltás után hálás, hogy Magyarország visszatért Európába.

A Közép-Európai Rendszerváltás Kutató Intézet igazgatója egy podcastben azt mondta: megdöbbentő az eset, ugyanis egy lojális ember nem engedheti meg magának ezt a hirtelen oldalváltást. A pálfordulással fizetést akar megúszni Mándoki László – mutatott rá a megkérdezett politikai elemző. Deák Dániel szerint a zenésznek százmilliókat kell visszafizetnie a kormánynak olyan fellépésekre, amelyek meghiúsultak.

Leslie Mandoki azt állítja: neki már jelentős költségei voltak, ő fizetne, csak személyesen szeretne találkozni a rendezvényszervező cég munkatársával. Csakhogy a Blikknek a Lounge Event azt közölte: ez már régen megtörtént. A művésztől a költségeket igazoló dokumentumokat kérték, de ez a mai napig nem érkezett meg.