Toroczkai László: Kizárólag a Tisza Párt delegáltjai lehetnek alkotmánybíró-jelöltek

Győzelmi beszédében fenyegette és távozásra szólította fel Magyar Péter a közhatalmi szervek vezetőit, végül alkotmánymódosítással távolította el őket. Július 13-án fogadta el az Alaptörvény 17. módosítását az Országgyűlés. Ebben személyre szólóan megszüntették a köztársasági elnök megbízatását, de az Alkotmánybírósághoz is hozzányúltak. Júliusban Hende Csaba alkotmánybírói mandátuma szűnt meg, további tagokat pedig 70 éves korhatár bevezetésével távolítottak el. Szeptember elsején a testület 4 tagjának járt le a megbízatása, Czine Ágnes pedig november 15-ével kitölti a 12 éves ciklusát.

A Fidesz és a KDNP frakciója nem jelöl új alkotmánybírákat. Hidvéghi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint ugyanis az előző tisztviselők eltávolítása alkotmányellenes volt. Az új alkotmánybírák személyét az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság jelölte ki. Ellenzéki pártként a Mi Hazánk Mozgalom 5 főt terjesztett meghallgatásra a bizottság elé, ők mérettették meg magukat a Tisza Párt jelöltjeivel.

Magyar Péter múlt hét csütörtökön közösségi oldalán nevezte meg az alkotmánybíró aspiránsait. De hozzátette azt is, hogy őket kedden megválasztja a Parlament – írta mindezt a bizottság döntése előtt. A Tisza Párt 5 jelöltje között szerepelt az a Ligeti Miklós, aki korábban a köznyelvben ÁVH-ként ismertté vált NVVH elnöki pozíciójára is pályázott. Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője szerint ellentételezés zajlik Ligeti Miklós alkotmánybíróvá jelölésével. A 9 tagú Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság 8 igen szavazattal végül kizárólag a Tisza Párt delegáltjainak alkotmánybíróvá jelölését támogatta, róluk kedden dönt a parlament.