Hallgatnak a kormány politikusai a lipicai lovak visszakéréséről

III. Károly király koronázási ceremóniájára Magyarország két lipicai lovat adott a királyi családnak egy kölcsönadási megállapodás keretében. A Tisza-kormány nemzetközi botrányt robbantott ki azzal, hogy a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság működésének biztosításáért felelős miniszteri biztos kezdeményezte a brit uralkodó udvaránál lévő két magyar ló kölcsönszerződésének megszüntetését. A botrány kitörése után a tárca közölte, hogy a levél pontatlanul lett megfogalmazva, és mégsem akarják hazahozni a lovakat.

A jogi viszonyok rendezése után véglegesen az uralkodó tulajdonába adják Nelsont és Ivecót – közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium. Az ügy eddig a nemzetközi sajtóban is nagy port kavart. A Daily Mail és a Telegraph is arról számoltak be, hogy az eset nemzetközi visszhangot váltott ki, de diplomáciai protokollhibát és amatörizmust is emlegetek.

Melléthei-Barna Márton úgy tett, mintha nem hallott volna a lipicai lovak botrányáról, Göröghné Bocskai Éva pedig inkább a liftbe zárkózott válasz helyett. Hegedűs Zsolt pedig riporterünket átkarolva inkább azt javasolta, hogy ne tőle, hanem a hírekből szerezzen információt. De az Országgyűlés alelnöke, Hallerné Nagy Anikó sem volt hajlandó választ adni arra, hogy eredetileg miért akarta visszakérni a kormány az ajándék lovakat.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a lóvisszakérési ügy legsúlyosabb része nem is lovak visszakérése III. Károlytól, hanem az, hogy hogyan mehetett át egy ilyen javaslat több minisztériumon. Az ep-képviselő szerint mindenkinek érdemes feltennie magában a kérdést, hogy ha a lovak ügyében egy ilyen abszurd ötlet ennyire könnyen átmehet több döntéshozón is, akkor az energiaellátás ügyében is ugyanez megtörténhet.