Cardiffban ültek asztalhoz az Egyesült Királyság autonóm régióinak miniszterelnökei

Skócia, Észak-Írország és Wales közösen követelik a független népszavazás kiírásának jogát

Míg Észak-Írország már a tartomány 1921-es megalakulása óta el akar szakadni Londontól, a skót Nemzeti Párt pedig a 2011-es választási győzelmétől fogva szorgalmazza Skócia függetlenségét. Walesben csak most májusban került hatalomra a nacionalista Plaid Cymru párt, amely a tartomány autonómiáját indítványozza.

A három tartományi kormány gondolkozásában az is közös, hogy egyikük sem ért egyet a szigetország Európai Unióból való kilépésével. A 2014-es skót függetlenségi népszavazás egyik mozgatórugója épp az volt, hogy függetlené válva Skócia újra csatlakozhatna az EU-hoz. Ezen a referendumon azonban a függetlenség pártiak alulmaradtak, és a londoni kormány mindeddig kizárta egy új népszavazás lehetőségét.

A három autonóm régió váratlan szövetségest kapott a kérdésben

A brit miniszterelnök múlt héten a parlamentben azt mondta: Skóciában és Észak-Írországban is fontolóra veszik a határválasztást, ha egyértelmű konszenzus alakul ki, és a közvélemény megváltozik. Ez sok függetlenségpártiban reményeket ébresztett, félreérthető szavai után azonban Andy Burnham kijelentette: egy újabb népszavazás továbbra is tilos. Donald Trump amerikai elnök viszont félhivatalos írországi látogatásán kijelentette, hogy nemcsak elkerülhetetlennek tartja, de kifejezetten támogatja is Írország és Észak-Írország egyesülését.