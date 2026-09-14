Saját magát buktatta le Magyar Péter volt rendezvényigazgatója

Önjelölt rendőr Magyar Péter korábbi országjárásain

Zelcsényi Miklós oszlopos tagja volt a tiszás kampánynak, a sajtóelhárítás és a biztonsági kérdések is hozzá tartoztak. De a párt formális pozíciót is adott neki: a kampányban hivatalosan rendezvényigazgatóként dolgozott. Mint kiderült, mindezt önkéntes alapon végezhette, vélhetően végigkísérte a pártot a választások napjáig. Az április 12-ei eredményeket a tiszásokkal várta a Batthyány téri hivatalos rendezvényükön.

Zelcsényi Miklós részt vett például – Radnai Márkkal egyetemben – az augusztus 20-ai állami ünnepségsorozat tenderét elnyerő Hard Rock Kft-vel zajló egyeztetésen, erről levelezés is kiszivárgott. A projekt jelentős lépés volt a cég életében, a vállalkozásnak ugyanis korábban az éves bevétele épphogy elérte az 500 millió forintot. Az állami ünnepség viszont több mint 3 milliárdos üzletet jelentett a Hard Rock-nak.

Nem csak az államalapítás ünnepe körül tűnt fel Zelcsényi Miklós neve

Az Atlétikai Világdöntő büfészolgáltatásából is kivette a részét Zelcsényi Miklós cége – erről maga számolt be közösségi oldalán. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László számon kérte Magyar Pétert a Parlamentben az Atlétikai Világdöntőre kiírt közbeszerzés miatt. Magyar Péter azonban válaszában letagadta, hogy Zelcsényi Miklósnak köze van a Tisza Párthoz.

Az Atlétikai Világdöntő esete Hadházy Ákosnak is felkeltette az érdeklődését. A volt politikus Zelcsényi Miklós szerepét részletezte posztjában, a bejegyzés alatt pedig megjelent a miniszterelnök is. Magyar Péter hozzászólásában azt hangsúlyozta: az illető már rég nem tartozik a politikai közösségéhez. Zelcsényi Miklós azonnal válaszolt, azt írta: „az illető több mint 560 napot dolgozott neked ingyen és továbbra is Tisza-szimpatizáns. Szívesen.”