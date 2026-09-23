Súlyos ügy Torinóban: 12 éves kislányt erőszakolt meg egy 20 éves egyiptomi

12 éves kislányt erőszakolt meg egy 20 éves egyiptomi Torinóban egy parkban. Később a férfi édességet vett a kislánynak azért, hogy hallgasson az esetről. A Liga a kémiai kasztráció bevezetését sürgeti, egy másik jobboldali párt pedig mindenkit kiutasítana, aki engedély nélkül érkezett. Mások inkább az irodában ülő rendőröket vezényelnék az utcákra.

Nincs pontos információ arról, hogy hány külföldi tartózkodik Olaszországban engedély nélkül. Ráadásul egy részüknek kiutasítási végzés van a kezében. Mint például annak a 31 éves nigériai férfinak is, aki több autót megrongált, 5 rendőrt pedig megsebesített a dél-olaszországi Crotonéban, mégis elengedték. Priusza ellenére a bíró úgy ítélte meg, hogy nem veszélyes.