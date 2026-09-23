Belvárosi Filmpiknik: szabadtéri mozi Egerben

Eger és a filmek kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza

A Belvárosi Filmpiknik valami egészen új, közösségi dimenziót hozott a hevesi vármegyeszékhely kulturális életébe. A 3 napig tartó eseményen több helyszínen vetítettek filmeket. A történelmi kulisszák péntek este igazi popcorn-illatú moziélménnyé lényegültek át.

A zenei ráhangolódás után a hazai mozi rajongóié volt a főszerep. A Dobó téren hatalmas tömeg várta a pénteki nap legjobban várt eseményét: a közönségtalálkozót. A színpadon a nézők élőben láthatták a színészeket és a producert, akik kulisszatitkokat osztottak meg a Hogyan tudnék élni nélküled? című film készítéséről. A beszélgetést követően azonnal indult a vetítés: a nézők a zenés film extra jelenetekkel kiegészített változatát élvezhették a Dobó téri óriásvásznon.

A Covid-járvány idején jött az ötlet

A zártterű filmvetítéseket áthelyezték külső szabadtéri helyszínekre, így megőrizve a mozizás élményét a nehéz időszakban is. Az Egri Belvárosi Filmpiknik hatalmas népszerűségnek örvend, hiszen már 5. alkalommal rendezik meg a barokk város közterein. Az idei rendezvény különlegessége, hogy a hollywoodi szuperprodukciók és a magyar sikerek mellett ingyenes filmes LEGO-kiállítás is várta a családokat a program folyamán. Az egri belváros bizonyította: a mozi nemcsak szórakozás, hanem közösségépítő erő.