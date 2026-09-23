Kérdésessé válhat Magyarország energiaszuverenitása

Juhász Hajnalka: ,,Mi vagyunk az ország aki nagyjából két héten belül összeveszett Oroszországgal és Ukrajnával is. Ugye kiutasították az orosz diplomatákat most pedig éjszaka ön minősíthetetlen stílusban válaszolt az ukrán külügyminiszternek. Én azt gondolom, hogy azért azzal legyünk tisztában, hogy Ursula Von Der Leyen kifejezett elvárása, és a bizottságelvárása, hogy az orosz energiahordozókról le kell jönnie a magyar kormánynak, de ebben a jelenlegi helyzetben, hogy mondhatja azt a külügyminiszter asszony, hogy még egyszer nem beszélt orosz kollégájával . Az energiabiztonságunk nehéz helyzetben lesz. Ki fogja önöknek felvenni a telefont?"