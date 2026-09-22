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Magyar Péter korábban eltörölte volna a mentelmi jogot, most az Országgyűlés dönthet az övéről

Magyar Péter 2024-ben azt mondta, a mentelmi jog „szükséges rossz”, és a megszüntetését ígérte. Két évvel később ismét az ő mentelmi joga határozhatja meg, folytatódhat-e a telefonügy.

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Magyar Péter 2024 tavaszán azt mondta, a mentelmi jogra „nekünk nem lesz szükségünk”, és annak megszüntetését ígérte. Néhány hónappal később az ügyészség már az ő mentelmi jogának felfüggesztését kérte a telefonügy miatt. Az Európai Parlament végül nem adta meg ehhez a hozzájárulást, mert az eljárás körülményeiben politikai motiváció lehetőségét látta. 

Most, hogy Magyar már a magyar parlament tagja, ugyanaz a kérdés új formában tér vissza: hogyan viszonyul saját ügyében ahhoz a mentelmi joghoz, amelyet korábban fölöslegesnek nevezett?

 

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