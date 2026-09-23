Szepesfalvy Anna: Mindennapossá vált az erőszak és a káosz Budapest utcáin

A budapesti közterületek állapota, a nyílt drogterjesztés, a köztisztasági problémák és a rendőri jelenlét hiánya miatt a lakosság biztonságérzete kritikussá vált. Kampányszerű akciók helyett állandó, látható jelenlétre van szükség. Válsághelyzet: A Fővárosi Közgyűlés mondja ki a közbiztonsági krízishelyzetet. Létszámemelés: A közterületi rendőrök számának azonnali, legalább 20 százalékos növelése. Budapest-pótlék: 2027. január 1-jétől legalább 20 százalékos bérpótlék biztosítása. Szigorúbb rendészet: a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság számoljon be a közterületi életvitelszerű tartózkodás megakadályozásáról, és a felügyelők kapjanak szélesebb jogkört a fellépésre.