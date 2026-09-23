Rétvári Bence: A Tisza-kormány megfélemlítő akciókat akar végrehajtani az egyházakkal szemben

Rétvári Bence: "Létrejött a tiszás ÁVH pontosan azért, hogy megfélemlítsék az embereket és hát emellett volt ugye a kommunista időszakban egy állami egyházügyi hivatal és úgy látszik, a tiszás influenszerek visszasírják ezt az időt, amikor még az állami kontroll megvalósult az egyházak fölött és hasonló megfélemlítő akciókat akarnak az egyházakkal szemben is indítani. Jól látható, hogy kollektív bűnösség van a tiszások szemében, mindenki szemében, aki a 16 év alatt a Fidesz KDNP kormányzás 16 éve alatt bármit létrehozott. Ha vállalkozóként volt sikeres, hogyha valamilyen állami vezetőként hozott valamit létre. Most már a civilek is és az egyházi vezetők is mind gyanúsak a tiszások számára."