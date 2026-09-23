Mit kezd a Tisza a hatalommal, amikor már nem másokat kell számon kérnie?

Magyar Péter és a Legfőbb Ügyészség konfliktusa már nem egyszerű politikai szócsata: a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte, miközben a felek nyilvánosan vitatják az ügyészség működését és pártatlanságát. A Médiatanács parlamenti szavazása ugyancsak próbája lett annak, miként él parlamenti erejével a Tisza Párt: a Médiatanács Tisza-jelöltjeit megválasztották, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit azonban nem. A Tisza szerint nem volt központi utasítás, ezt ellenzéki politikusok vitatták. A harmadik ügy a Tisza Párt gyermekvédelmi törvénye, amely több, szexuális orientációra és nemi identitásra vonatkozó korábbi korlátozást átírna. A három ügy különböző, de ugyanarra kínál lehetőséget: összevetni a korábbi politikai elveket a mostani kormányzati gyakorlattal.

Vezércikk című műsorunk szerda esti adásának vendégei: