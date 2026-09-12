Orbán Viktor megérkezett Kötcsére, ilyen most a hangulat

A sajtónak nyilatkozott Orbán Viktor Kötcsén. Mint mondta, 16 fantasztikus év van Magyarország mögött, megnyertünk egymás után 4 választást. A korábbi miniszterelnök több mindent is érintett. Reagált a HírTV azon kérdésére, hogy Magyar Péter bejelentette: nem lesz védett áras az üzemanyag, helyette a 150 lóerőnél gyengébb dízelautók tulajdonosai havi 5000 forint kompenzációt kapnak. A Fidesz elnöke beszélt a jövő hétre tervezett elnökségi ülésről is. Orbán Viktor a sajtónak kiemelte, hogy megvédte Magyarországot és határait az illegális migrációtól. Felhívta a figyelmet, hogy sok új, hiteles kezdeményezést lát a jobboldalon, amit támogat, így újult erővel térnek vissza.

Kötcséről Némethi Botond foglalta össze a részleteket.

A kötcsei találkozó után Orbán Viktor vasárnap este 21 órától beszél a jobboldal és Magyarország előtt álló kihívásokról a HírTV Bayer show című műsorában.