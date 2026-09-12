Szász-Anhalt után újabb tartományban vezethet az AfD

Győzelmét ünnepelte a szász-anhalti tartományi választáson az AfD múlt vasárnap. A párt fölényes győzelmet aratott a voksoláson: csaknem 44%-ot szereztek, miközben a CDU története egyik legrosszabb eredményét érte el, és mélypontra került. Az AfD most ezt a lendületet vinné tovább a szeptember 20-i mecklenburg–elő-pomerániai és berlini tartományi választáson is. Az újabb tartományi választás előtt az AfD vezeti a mezőnyt Mecklenburg–Elő-Pomerániában: a legfrissebb felmérés szerint 37%-on, míg az SPD 34%-on áll. A Die Linke 10, a Zöldek pedig 5%-ot kaphatnak, utóbbi éppen a parlamenti bejutási küszöbön van.

Az AfD szász-anhalti sikere lendületet adott a pártnak a szeptember 20-i mecklenburg–elő-pomerániai tartományi választás előtt – mondta a párt helyi vezető jelöltje, Leif-Erik Holm. A kampányban a párt támogatói a közbiztonságot, a megélhetési költségeket és a migrációt emelik ki.

Szeptember 20-án Berlinben is tartományi választást tartanak, ahol a megélhetési költségek, a lakhatás és a politikai szélsőségek a kampány fő témái. A vezetésért versengő baloldali Die Linke vezetőjelöltje nyugtalanítónak tartja az AfD térnyerését. A CDU és a Die Linke fej fej mellett küzd az 1. helyért, miközben az AfD a 2. helyen állhat, és a korábbi eredményéhez képest csaknem megduplázhatja képviselői számát. A CDU kizárta az együttműködést az AfD-vel és a Die Linkével is, így egyik párt sem szerezhet önállóan kormányzó többséget, és a koalícióalakítás várhatóan nehéz lesz.