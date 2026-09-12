Magyar Péter most a barátnőjének adott pozíciót a Miniszterelnökségen

A legtöbbször csak Ilike néven emlegetett Szabó Ilona, Magyar Péter barátnője a Miniszterelnökségen kapott állást – tette közzé nemrégiben Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen munkát végez a Miniszterelnökségen. Magyar Péter ugyanakkor arról beszélt korábban, hogy véget vet a rokoni kapcsolatok uralta Magyarországnak. Azt hirdette, hogy nem lesz uram-bátyám rendszer a Tisza-kormány idején. Ehhez képest nem csak barátnőjének adott pozíciót, hanem igazságügyi minisztert akart csinálni a sógorából is. Az ezt kiváltó felháborodás miatt Melléthei-Barna Márton meghátrált és visszalépett a tárcavezetői poszttól.

Magyar Péter hangzatos kijelentései ellenére a családi szálak mégis rendszeresen előkerülnek a kormány közelében. A kultúráért felelős államtitkár, a színész Nagy Ervin bejelentette, hogy ideiglenes szakbizottságok alakulnak azért, hogy elbírálják az színházigazgatói pályázatokat. A Táncművészeti Bizottságban pedig éppen Nagy Ervin korábbi élettársa, Duda Éva kapott helyet. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pedig a saját a sógorát nevezte nevezte ki az Iparművészeti Múzeum élére. Pósfai Gábor belügyminiszter rokona pedig az MTA elnöke lett.

Reagált a tiszás családi összefonódásokra Radics Béla. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a Magyar Péter-féle kampányígéretek hamisak voltak. Amikor pedig mindezek kiderülnek, akkor megy hallgatás és a mismásolás – tette hozzá a politikus.