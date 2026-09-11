A diplomatákat elküldték, most Moszkva küldheti a számlát

Orbán Anita a magyar szuverenitás védelmével indokolta tíz orosz diplomata kiutasítását, konkrét tevékenységüket azonban nyilvánosan nem részletezte. Moszkva „megfelelő” választ ígért, orosz részről pedig már közös gazdasági projektek csökkenésének lehetőségét is felvetették. Közben az EU egészének oroszenergia-kitettsége ugyan csökkent, de az ellátásbiztonság továbbra is érzékeny kérdés a tél előtt. A diplomáciában ezért nem az a kérdés, lehet-e kemény döntést hozni, hanem az, hogy előre kiszámolták-e, ki fogja megfizetni annak következményeit.