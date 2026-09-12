A húszik újabb stratégiai pontokat foglaltak el a Vörös-tenger térségében

A lázadók már csütörtökön elfoglalták a vörös-tengeri Mokha kikötővárost

A húszik, az Iránhoz közel álló jemeni síita fegyveres mozgalom tagjai azt állítják, hogy ellenőrzésük alá vonták a kikötővárost, megnyitják az ellenőrzőpontokat, és helyreállítják a közúti forgalmat. Később a fegyveres erők bejelentették, hogy elfoglalták a stratégiai jelentőségű Majjún-szigetet a Báb el-Mandeb-szorosban, miután a jemeni kormányerők kivonultak a térségből.

A szoroson áthaladó hajók száma ennek hatására a csütörtöki 30-ról 6-ra esett vissza. A Báb el-Mandeb kulcsfontosságú kereskedelmi és energiafolyosó: a második negyedévben naponta átlagosan 8,1 millió hordó olaj haladt át rajta, ami a globális olajellátás mintegy 8%-a. A jemeni húszik újabb előretörése tovább élezi a közel-keleti konfliktust, miközben újabb csapást mérhet a már amúgy is feszült globális energiapiacra.

Péntek este több száz húszitámogató ünnepelt

Szanaában a jemeni Vörös-tenger déli partvidékén elért katonai sikereket ünnepelték. A résztvevők a húszi vezetést és fegyveres erőket éltették és jemeni zászlókat lengettek. A támogatók győzelemként értékelték a harctéri előrenyomulást, és további támogatásukról biztosították a húszi erőket.

A húszik szerint a Vörös-tengeren biztonságos a kereskedelmi hajózás minden ország vállalatai számára, kivéve a szaúdi hajókat. A húszik korábban már a Bab el-Mandeb-szorosban fekvő stratégiai Perim-szigetre is eljutottak, és a szaúdi támogatású jemeni kormányerők a Reuters szerint kivonultak onnan. A szoros ellenőrzése Irán számára újabb fontos tengeri útvonalat biztosíthatna, miközben a Hormuzi-szoroson már jelentősen visszaesett a forgalom.

Közben a CNN szerint az Egyesült Államok több mint 100 katonai tanácsadót küldött Szaúd-Arábiába, hogy hírszerzési és célkijelölési támogatást nyújtsanak a húszik elleni hadműveletekhez.