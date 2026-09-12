Diplomáciai vita alakult ki Budapest és a Buckingham-palota között

Ellentmondásokba keveredik a kormány a lóüggyel kapcsolatban

Nelson és Iveco: ők azok az ismert lipicai lovak, akiket ajándékba adott a magyar kormány III. Károly brit uralkodónak koronázási ajándékként még 2023-ban. Magyar Péterék azonban az ajándékot vissza akarják kérni a brit királyi családtól, legalábbis ezt hozta nyilvánosságra a Daily Mail. A lap azt írta: az Agrárminisztérium azt szeretné, hogy az említett lovakat szállítsák vissza a szilvásváradi ménesbe.

Az Agrárminisztérium először még az mondta, hogy a hír nem igaz. Majd nem sokkal később a tárca elismerte, hogy megkeresték az ajándék ügyében a Royal Mews-t, akihez a lovak kerületek a megállapodás szerint. Közleményükben azt írták, hogy valóban született egy júliusi levél, amelyben a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezték. Majd később már azt írták, hogy a levélben pontatlanul fogalmaztak. Bóna Szabolcs agrárminiszter azonban azóta sem szólalt meg az ügyben. Az egyik kormányszóvivő viszont igen: Köböl Anita A 444.hu-nak adott interjút, amiben azt állította: „Az ajándékozás az előző kormányzat idején történt, valamilyen furcsa oknál fogva azonban a két ló mégis kölcsönadási szerződéssel került a brit királyi családhoz.” A kormányszóvivő azzal magyarázkodott, hogy abban a levélben, amit a tárca küldött „valójában csak egy utánajárás kezdődött el a brit félnél, hogy ezek a lovak ténylegesen ott és rendben vannak-e”. Csakhogy a HírTV információi szerint semmiképpen sem kölcsönbe kerültek a lovak Angliába, hanem véglegesen, ez ajándékozás volt.

A brit sajtó munkatársai értetlenül állnak az eset előtt

A Telegraph úgy számolt be az ügyről, hogy ajándék lovak, amelyeket Magyarország vissza akart kérni a királytól. De kiemelték azt is, hogy az Orbán-kormány nagyvonalú és történelmi jelentőségű diplomáciai ajándékkal, két kiváló lipicai sportló ajándékozásával tisztelte meg Károlyt királyt. Kritikával illették a mostani kormányzatot a lovak visszakérése miatt, amatőrizmust és diplomáciai protokollhibát emlegetve. Hangsúlyozták, hogy az eset nemzetközi visszhangot és közröhejt váltott ki.