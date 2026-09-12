Bóka János: A kormány magára hagyta az autósok háromnegyedét

Célzott segítség – az autósok egy részének

Magyar Péter még a kampány alatt támadta folyamatosan az Orbán-kormányt a benzinárakkal. A Tisza Párt elnöke akkor egy 480 forintos üzemanyagársapkát követelt a korábbi kabinettől. Még július 7-én a gázolaj literenként 601, a benzin pedig 584 forintba került. Azóta folyamatosan drágult mindkét üzemanyagfajta: szerdán a dízel literenkénti ára elérte a 701, míg a benziné a 626 forintot.

Magyar Péter kedden a Parlamentben bejelentette, hogy lépésekre készülnek a drasztikus áremelkedések miatt. Szerdán ugyan nem, de csütörtökön Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy célzott segítséget nyújt a kormány az autósok egy részének. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a támogatást nem kell külön igényelni, a NAV automatikusan visszautalja az összeget arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a 2026. évi gépjárműadót befizette, feltéve, hogy a gépjármű 2026. január 1-jén is a tulajdonában volt.

A kormány legújabb intézkedése nem nyerte el mindenki tetszését

Magyar Péter posztja alatt többen is kritikát fogalmaztak meg. Volt, aki szerint csupán ennyivel szúrta ki a kormány az autósok szemét, egy másik kommentelő pedig azt írta, nem ezt érdemlik a magyar autósok. De volt olyan hozzászóló is, aki a kampányban követelt 480 forintos benzinárat kéri számon a kormányon.

A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete sem elégedett a kormány intézkedésével. A szervezet mélységes csalódással és értetlenséggel fogadta a kormány dízelügyi bejelentését. Közleményükben azt írták, hogy hónapok óta figyelmeztetnek arra, hogy a magas gázolajárak nehéz helyzetbe hozzák a magyar fuvarozó kis- és középvállalkozásokat.

A lakossági támogatás mellett a mezőgazdasági gázolaj felhasználás terheit is csökkentené a kormány. A kormányfő szerint a mezőgazdaságban dolgozók az év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy a betakarítás, az őszi szántás és a vetés nem halasztható el a magasabb üzemanyagárak miatt. A kormány bejelentése érdemben nem segíti a mezőgazdaságban dolgozókat, mivel a kedvezmény nem terjed ki a kisteherautókra és a traktorokra sem, amely az őstermelők, egyéni vállalkozók elsődleges munkaeszköze – ezt már a MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozat elnöke mondta el.