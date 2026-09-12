Nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést

Erről Magyar Péter számolt be a gyermekvédelemről szóló sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök elmondta: a dokumentum már teljes egészében megtekinthető, így annak részletei bárki számára hozzáférhetővé váltak. A jelentésben éheztetésről és bántalmazásról is írnak.