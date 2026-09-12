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Nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést

Erről Magyar Péter számolt be a gyermekvédelemről szóló sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök elmondta: a dokumentum már teljes egészében megtekinthető, így annak részletei bárki számára hozzáférhetővé váltak. A jelentésben éheztetésről és bántalmazásról is írnak.

  • Híradó
  • 41 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Tatiana Diuvbanova
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Hal Melinda klinikai szakpszichológus válaszolt a témában az alábbi kérdésekre:

  • Magyar Péter folyamatosan az előző kormányzatra mutogatott és úgy fogalmazott, hogy az állam szisztematikusan magára hagyta a gyermekeket. Hogyan lehet értékelni az Orbán-kormány gyermekvédelmi intézkedéseit?
  • Mennyire hiteles a Tisza-kormány aggodalma a magyar gyermekekért, amikor éppen most szólította fel Magyar Pétert a Fidesz, hogy tisztázza annak az interjúnak a körülményeit, amit egy 11 éves, gyermekvédelmi intézetben élő kisfiúval készített még 2025-ben.

 

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