Nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést

Hal Melinda klinikai szakpszichológus válaszolt a témában az alábbi kérdésekre:
- Magyar Péter folyamatosan az előző kormányzatra mutogatott és úgy fogalmazott, hogy az állam szisztematikusan magára hagyta a gyermekeket. Hogyan lehet értékelni az Orbán-kormány gyermekvédelmi intézkedéseit?
- Mennyire hiteles a Tisza-kormány aggodalma a magyar gyermekekért, amikor éppen most szólította fel Magyar Pétert a Fidesz, hogy tisztázza annak az interjúnak a körülményeit, amit egy 11 éves, gyermekvédelmi intézetben élő kisfiúval készített még 2025-ben.