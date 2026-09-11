Ha a Tisza azt hitte, Orbán Viktor eltűnik, rossz hírt kapott

„Visszatértem. Akkor csapjunk a lovak közé!” Orbán Viktor ennél világosabban aligha jelezhette volna, hogy lezárta az alkalmazkodás időszakát. A lendületes videó nem programbeszéd, hanem politikai hangulatjelentés: a volt miniszterelnök azt akarja mutatni, hogy a Fidesz ellenzékben sem szétesni, hanem újraszerveződni készül.

A Tisza számára pedig éppen ez lehet a kellemetlen rész. Egy választást megnyerni egy dolog, egy tizenhat évig kormányzó, országos hálózattal rendelkező politikai közösséget tartósan maga mögött tartani egészen más.

Orbán Viktor üzenete most egyszerű: nem visszavonult, hanem új szerepből folytatja. Hogy ebből valódi politikai fordulat lesz-e, azt majd a következő hónapok mutatják meg. De aki azt hitte, hogy a választással lezárult az Orbán-korszak politikai története, annak ez a videó egyértelmű figyelmeztetés: a következő menet most kezdődik.