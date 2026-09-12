Ukrajna újabb drónokkal erősít, miközben Moszkva háromoldalú tárgyalás lehetőségéről beszél

Az ukrán katonák a Villám csapásmérő drónt készítették elő

A drónt később orosz állások felé indítottak a donyecki régióból. Egy ukrán katona szerint olcsó, egyszerű és hatékony, ezért nagy számban is bevethető. A drón egy támadás során egy hangár közelében csapódott be, és a robbanás rést ütött a falon, lehetővé téve egy újabb csapást. A haditechnikai eszköz 25-40 kilométeres távolságban lévő célpontok ellen is bevethető, és a támadások előkészítésében is szerepet kaphat.

Az ukrán elnök kanadai látogatása során találkozott azokkal az ukrán pilótákkal, akik jelenleg Kanadában modern vadászgépek, köztük F–16-osok és Gripenek vezetésére készülnek. Az ukrán elnök szerint a jól képzett pilóták kulcsszerepet játszanak az ukrán légtér védelmében, és megköszönte Kanadának a kiképzést.

Közben az Európai Bizottság újabb 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna számára lég- és rakétavédelmi eszközök, lőszerek, drónok és elektronikai hadviselési eszközök beszerzésére. A támogatásból PAC–3 rakétákat is vásárolhatnak a Patriot rendszerekhez, és ezzel a 2026-ra szánt 28,3 milliárd eurós védelmi keretet teljes egészében lekötötték.

Oroszország továbbra is üzemanyag-ellátási gondokkal küzd

Pénteken ismét hosszú sorok alakultak ki a szentpétervári benzinkutaknál, egy héttel az orosz parlamenti választások előtt. A sofőrök üzemanyaghiányról számolnak be, miközben az ukrán drónok továbbra is orosz finomítókat és üzemanyagtárolókat támadják. Több benzinkút teljesen bezárt, máshol csak dízelt lehetett kapni.

A közeljövőben sor kerülhet egy háromoldalú orosz-amerikai-ukrán találkozóra az ukrajnai háború rendezéséről – közölte a Kreml. Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője arról számolt be, hogy Moszkva továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és nincsenek előfeltételei. A bejelentés Steve Witkoff és Jared Kushner közelmúltbeli moszkvai és kijevi látogatását követően hangzott el. Az amerikai különmegbízottak külön-külön tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

