Rétvári Bence lemondásra szólította fel Lannert Juditot

Rétvári Bence szerint még soha senki nem sértette meg úgy a pedagógusokat, mint Lannert Judit. A KDNP frakcióvezetője lemondásra szólította fel az oktatási minisztert, aki azt mondta, a magyar pedagógusok képtelenek az önálló gondolkodásra és minden iskolaigazgatót ki kellene rúgni.

Kirúgatná az iskolaigazgatókat az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit még a Klubrádióban beszélt arról, hogy ma az megy pedagógusnak, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhezálló.

A KDNP frakcióvezetője szerint még senki nem nézte le úgy a tanárokat, mint Lannert Judit oktatási miniszter. Rétvári Bence úgy véli, hogy a miniszter nem méltó arra, hogy az iskolákért és a pedagógusokért feleljen, így távoznia kell.

Rétvári Bence hozzátette, Lannert Judit már többször kilátásba helyezte az iskolabezárásokat, ugyanis érvelése szerint nem fognak két iskolát fenntartani egy iskolányi gyereknek. Egyébként a baloldali-liberális oktatáspolitikától sohasem állt távol az iskolák bezárása - tette hozzá a KDNP frakcióvezetője.