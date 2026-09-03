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Kínos ellentmondás: Radnai Márk tagadja az egyeztetést, neve mégis ott van a levelezésben

Radnai Márk tagadta a Hír TV-nek, hogy egyeztetett a Hard Rock Kft-vel az augusztus 20-i tűzijáték szervezéséről.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A Tisza Párt minden komoly ügyből próbál kibújni, miközben egyértelmű bizonyítékok leplezik le őket - reagált a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy Radnai Márk tagadta a Hír TV-nek, hogy egyeztetett a Hard Rock Kft-vel az augusztus 20-i tűzijáték szervezéséről. 

Egy levelezés utal arra, hogy a nyertes vállalkozás már hetekkel a tender kiírása előtt tudott a meghívásról, és előzetesen információkat kapott az állami megrendelés előkészületeiről és árairól. 

Az email-eken Radnai Márk neve is rendszeresen szerepelt, így feltehetően ő is tudott az ügyről.
 

 

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