Kínos ellentmondás: Radnai Márk tagadja az egyeztetést, neve mégis ott van a levelezésben

A Tisza Párt minden komoly ügyből próbál kibújni, miközben egyértelmű bizonyítékok leplezik le őket - reagált a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy Radnai Márk tagadta a Hír TV-nek, hogy egyeztetett a Hard Rock Kft-vel az augusztus 20-i tűzijáték szervezéséről.

Egy levelezés utal arra, hogy a nyertes vállalkozás már hetekkel a tender kiírása előtt tudott a meghívásról, és előzetesen információkat kapott az állami megrendelés előkészületeiről és árairól.

Az email-eken Radnai Márk neve is rendszeresen szerepelt, így feltehetően ő is tudott az ügyről.

