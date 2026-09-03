Rámutatásos vagyonelvétel? Súlyos kritikát kapott a Tisza új törvényjavaslata

Politikai igények kiszolgálását célozza a Tisza terve - így reagált Ruff Bálint törvényjavaslatára Lattman Tamás nemzetközi jogász.

A benyújtott tervezet értelmében a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki nem vett részt bűncselekmény elkövetésében.

Tuzson Bence szerint amint működésbe hozzák a javaslatot, Magyar Péter és Ruff Bálint rámutatásos alapon bárkinek elveheti a vagyonát.

A Tisza kormány legfőbb célja a megfélemlítés - ezt már Szűcs Gábor mondta Híradónknak. A fideszes képviselő szerint a benyújtott törvényjavaslat abszurd, és egyértelműen a Tisza önkényét bizonyítja.

A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette: Ha a kormány teljesíti az egyébként jogállamtipró vállalásait, akkor megszűnik a magyar demokrácia, ha pedig nem, akkor ismét bebizonyosodik, hogy Magyar Péter hazudik.