Katonai és diplomáciai konfliktussá szélesedhet a lipcsei NATO-reptér elleni dróntámadás

A német nyomozók a lipcsei Halle repülőtéren megtalált drón egyik gyanúsítottját összefüggésbe hozták egy korábbi lengyelországi gyújtogatással, miközben egy másik szál Szerbiába vezet: a szerb–magyar határ közelében júniusban két férfit fogtak el egy módosított drón alkatrészeivel és robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozokkal, amelyek kialakítása a németországi szerkezethez hasonlíthat. A németországi repülőtéren talált, robbanóanyaggal felszerelt drón ügye eközben néhány nap alatt súlyos diplomáciai és katonai konfliktussá fajult, miután Berlin hivatalosan Oroszországot tette felelőssé az incidensért. Augusztus 4-én este a lipcsei repülőtéren egy robbanóanyaggal felszerelt drónt fedeztek fel a kifutópálya térségében, az ukrán Antonov teherszállító repülőgépek közelében. A német kormány eleinte nem nevezte meg az elkövetőt, szeptember 1-jén azonban hivatalosan Oroszországot tette felelőssé a támadási kísérletért. A nyomozás közben két feltételezett résztvevőt is azonosítottak: egyikük egy orosz útlevéllel is rendelkező belarusz férfi, akinek DNS-ét több, a támadáshoz kapcsolódó tárgyon megtalálták, míg a másik, orosz és lett állampolgárságú férfit a művelet egyik szervezőjeként vizsgálják, és feltételezett orosz hírszerzési kapcsolatai is vannak.hetett-e szó.

A témában Kertész Dávid újságíró volt a HírTV Láncreakció című műsorának vendége.