Visszatér az Erasmus, de újabb vita robbant ki: Brüsszel feltételeiről beszél a KDNP

Az Erasmus program újraindulásához Magyar Péteréknek minden brüsszeli parancsot teljesíteniük kell - szögezte le a KDNP frakcióvezető-helyettese híradónknak.

Nacsa Lőrinc azt is hozzátette: a legfontosabb az, hogy a brüsszeli kettős mérce megszűnjön a magyar diákokkal szemben. Csütörtök reggel, több napos hallgatás után a kormány ugyanakkor bejelentette: a 2026/2027-es tanévtől ismét részt vehetnek a felsőoktatásban tanulók az Erasmus-programban.

"A Tisza-kormány alatt egy oktatási miniszter, mert lesz ilyen, ha nem tudja végrehajtani, nem tudja visszaadni a tanároknak az anyagi, társadalmi megbecsültségét, nem tudja újra elérni, hogy legyen azonnal Erasmus ösztöndíj, nem tudja visszaadni Pécsnek és az országnak az egyetemeit, az egyetemi polgárságnak és a szenátusnak, akkor le fog mond mondani."



Így ígérte meg Magyar Péter még a választási kampány alatt, hogy amint kormányra kerül a Tisza Párt, pillanatok alatt elintézik, hogy a magyar egyetemisták újra kapjanak Erasmus-ösztöndíjat. Majd azt is leszögezte: amennyiben az oktatási miniszter nem teljesíti ezt a feladatot, önként fog lemondani posztjáról.

A HírTV megkereste az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot arról érdeklődve, hogy Magyar Péter ígéretéhez híven mikor fog lemondani Lannert Judit, de nem kaptunk választ.

