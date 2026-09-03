„Az égvilágon semmi nem történt” – A Fidesz politikusa szerint tehetetlen a kormány azbesztügyben

Az intézkedések hiánya miatt pedig már a Tisza-kormány szombathelyi országgyűlési képviselője is felszólalt. Rápli Róbert egy Facebook-bejegyzésben bírálta a kabinetet. A politikus azt írta, hogy a szombathelyiek jogosan türelmetlenek a jelenlegi helyzetben, ezért arra kérte a kormányt, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a 3 milliárd forintos azbeszt alap részletes szabályait. Rápli Róbert szerdán híradónknak azonban már nem akart nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.

Szombathelyen viszont nem várnak tovább. A város polgármestere bejelentette, hogy saját maguk oldják meg a problémát. Nemény András Híradónknak elmondta, hogy a szennyezett utak leaszfaltozásával ideiglenesen megoldható a probléma.

Az azbeszttel szennyezett települések lakói közvetlenül tapasztalják, hogy a kormány alkalmatlan az érdemi munkára - jelentette ki Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője.