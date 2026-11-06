Összemosták az áldozatokat a tettesekkel
Ki a Lezsák Sándort és másokat besározó tiszás ügynökbotrány politikai felelőse? – tette fel a kérdést Szűcs Gábor.
Több, mint 160 esetben fordult elő, hogy nyitottaktak.hu oldalra miatt több olyan személy neve is felkerült, akik nem figyeltek meg senkit, viszont mguk áldozatokká váltak, őket figyelték meg. A botrány kapcsán a kormány informatikai hibára hivatkozott.
A bocsánatkérés nem elegendő
Mint ismert, a szocialista hatalom által megfigyelt Lezsák Sándor neve is bekerült ebbe az adatbázisba.
A bocsánatkérés nem elegendő – jelentette ki Lezsák Anna, a Fidesz országgyűlési képviselője, Lezsák Sándor lánya.
Leszögezte: tényfeltáró bizottságot kell létrehozni, hogy megállapítsák a felelősőket, és jelezte: Tarr Zoltán, Ruff Bálint, Tanács Zoltán, vagy akár Magyar Péter felelősségét is ki kell vizsgálni.
Ruff Bálint nem válaszolt
A HírTV megkérdezte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert az üggyel kapcsolatban, de ő nem akart válaszolni, hiába kérdeztük.
Magyar Péter először bocsánatot kért Lezsák Sándortól, de később már indulatosabb bejegyzést tett közzé, amelyben fideszes vergődőkről írt.
A miniszterelnöknek egyébként már a nyilvánosságra hozatalt megelőzően feltették a kérdést, hogy történhet-e hiba, visszaélés. A miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy mindez BTK-tényállás körébe tartozhat, és a hatóságok figyelni fogják mindezt.
Politikai nyomásgyakorlás?
– Kinek a nyomására, milyen politikai nyomásra és kik fejlesztették ezt a honlapot, ahol ezeket az ügynökaktákat nylvánosságra hozták? – tette fel a kérdést sajtótájékoztatóján Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője.
– Hogy lehet az, hogy tudták, hogy november 4-ig nem készülnek el az akták megfelelő rendezésével, szelekciójával, de mégis nyilvánosságra hozták őket ennek ellenére? – értetlenkedett Szűcs Gábor, aki szerint ezeket a kérdéseket ki kell majd vizsgálni. Időközben Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója felajánlotta lemondását.