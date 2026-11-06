Összemosták az áldozatokat a tettesekkel

Több, mint 160 esetben fordult elő, hogy nyitottaktak.hu oldalra miatt több olyan személy neve is felkerült, akik nem figyeltek meg senkit, viszont mguk áldozatokká váltak, őket figyelték meg. A botrány kapcsán a kormány informatikai hibára hivatkozott.

A bocsánatkérés nem elegendő

Mint ismert, a szocialista hatalom által megfigyelt Lezsák Sándor neve is bekerült ebbe az adatbázisba.

A bocsánatkérés nem elegendő – jelentette ki Lezsák Anna, a Fidesz országgyűlési képviselője, Lezsák Sándor lánya.

Leszögezte: tényfeltáró bizottságot kell létrehozni, hogy megállapítsák a felelősőket, és jelezte: Tarr Zoltán, Ruff Bálint, Tanács Zoltán, vagy akár Magyar Péter felelősségét is ki kell vizsgálni.

Ruff Bálint nem válaszolt

A HírTV megkérdezte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert az üggyel kapcsolatban, de ő nem akart válaszolni, hiába kérdeztük.

Magyar Péter először bocsánatot kért Lezsák Sándortól, de később már indulatosabb bejegyzést tett közzé, amelyben fideszes vergődőkről írt.

A miniszterelnöknek egyébként már a nyilvánosságra hozatalt megelőzően feltették a kérdést, hogy történhet-e hiba, visszaélés. A miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy mindez BTK-tényállás körébe tartozhat, és a hatóságok figyelni fogják mindezt.

Politikai nyomásgyakorlás?

– Kinek a nyomására, milyen politikai nyomásra és kik fejlesztették ezt a honlapot, ahol ezeket az ügynökaktákat nylvánosságra hozták? – tette fel a kérdést sajtótájékoztatóján Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője.

– Hogy lehet az, hogy tudták, hogy november 4-ig nem készülnek el az akták megfelelő rendezésével, szelekciójával, de mégis nyilvánosságra hozták őket ennek ellenére? – értetlenkedett Szűcs Gábor, aki szerint ezeket a kérdéseket ki kell majd vizsgálni. Időközben Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója felajánlotta lemondását.