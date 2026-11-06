Vidnyánszky Attila: Próbálják ellehetetleníteni a Nemzeti Színházat

Brutális anyagi elvonásokkal és döbbenetes bürokratikus akadályokkal próbálja ellehetetleníteni a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a Nemzeti Színház működését – mondta a teátrum direktora az Origónak.

Vidnyánszky Attila arról is beszélt, hogy lezárult a minisztérium vizsgálata, de ennek eredményéről egyenlőre nem tud beszámolni, mert Tarr Zoltán miniszter és Nagy Ervin államtitkár teljesen elzárkózik a párbeszédtől, noha ő ezt számos fórumon kezdeményezte.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy ez a fajta bizonytalanság rendkívül feszült légkört eredményez, egyben határozottan visszautasította az ellene megfogalmazott általános kritikákat, amelyek mögött szerinte nincs valós szakmai tartalom.