Andor Éva új podcastja az Origón: kiderült az első vendég neve is

A Négyszemközt Andor Évával című új podcast csütörtökön debütál az Origo YouTube-csatornáján. Andor Éva első vendége Vidnyánszky Attila lesz, akivel a művészetről, az értékekről és az emberi gondolkodásról is beszélgethet. A podcast premierje egy hároméves műsorvezetői tapasztalatra épülő formátum új fejezetét jelenti. A sorozatot ezt követően minden csütörtökön új epizóddal folytatják.

Beszélgetések, amelyek túlmutatnak a napi aktualitásokon

A csütörtöki podcast nem a gyors hírekre, hanem az emberi történetekre összpontosít. Andor Éva szerint minden vendég tartogathat új felismeréseket, még akkor is, ha korábban már találkoztak. A műsorvezető célja, hogy a nézők megismerjék a meghívott személyiségek gondolkodását, életútját és értékrendjét. Az új műsor részletei az Origón.

Andor Éva az Origón tér vissza az új műsorával (Fotó: MW)