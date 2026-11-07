Tiszás kettős mérce

Feledy Botond Külügyi Intézetből való menesztése politikai vitát váltott ki: a kritikusok szerint ha a korábbi kormánymegbízások bizalomvesztést jelentenek, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek is távoznia kell.

Szűcs Gábor és Palóc André rámutattak a kettős mércére: Tanács Zoltán érdekeltsége, az IFUA Horváth & Partners 2010 és 2024 között 213 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el az Orbán-kormányok alatt, de korábban a Gyurcsány- és Bajnai-kormányokkal is milliárdos szerződéseket kötött.

Míg Kőszegi Krisztián (Tisza) kiállt Tanács mellett – mondván, a két eset nem összehasonlítható, és a miniszter nem élt vissza pénzekkel –, a bírálók szerint a kormány nem következetes.

Tanács Zoltán napok óta hallgat, az ügyre sem közleményben, sem a közösségi oldalain nem reagált.