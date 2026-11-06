Ügynökbotrány és diáktüntetés: ki felel a hibákért és a be nem tartott ígéretekért?

Az ügynökbotrány során Lezsák Sándor és 163 további megfigyelt tévesen jelent meg a hálózati személyek között. Magyar Péter elnézést kért, pénteken azonban a Fidesz korábbi politikai támadásait bírálta. Az ellenzék szerint a politikai felelősség kérdését nem zárja le az informatikai hiba kijavítása. A levéltár főigazgatója felajánlotta lemondását, hétfőre pedig nemzetbiztonsági bizottsági ülést hívtak össze. A HírTV beszámolója.

A tanárhallgatók a korábbi ígéret teljesítését követelik

Az NKE-diáktüntetésen a hallgatók azt követelték, hogy jelenlegi egyetemükön fejezhessék be képzésüket. Lannert Judit korábban a már megkezdett tanulmányok változatlan feltételekkel történő befejezését ígérte, később azonban felmerült az áthelyezésük. A tanárképzés megszüntetése és az érintettek jövője mellett az ügynökakták körüli politikai vitáról is beszélgetünk Lattmann Tamással, Filep Dáviddal, Novák Zoltánnal és Németh Balázzsal. A hallgatói tiltakozásról szóló beszámoló.