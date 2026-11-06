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Szakmai csőd és politikai színjáték az ügynöklisták közzététele

Szakmai szempontból értékelhetetlen és félrevezető a kormány által közzétett ügynöklista. A Híradó Extra vendégeként Ötvös István történész részletesen bemutatta, miért nincs szó valódi ügynökökről az iratokban, és hogyan használják politikai célokra a közzétett hiányos adatbázist.

  • Hírek
  • 2026. november 06., péntek 20:45
  • Frissítve: 2026. november 06., péntek 20:46
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Szakmai szempontból értékelhetetlen a kormány által közzétett állambiztonsági lista, hiszen a hivatkozott iratokban szó sincs valódi ügynökökről – mondta el Ötvös István a Hír TV Híradó Extra című műsorában. A történész leszögezte, hogy az úgynevezett ügynökakták valójában nem léteznek, a kabinet csupán egy szakmailag megalapozatlan, hiányos adatbázist dobott a nyilvánosság elé, amelyet egyértelműen politikai célokra használnak fel a politikai ellenfelek lejáratása érdekében.

A szakma ízekre szedte a dilettáns adatközlést

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja rámutatott: a hálózati működés megértéséhez a kartonok és a dossziék összetett ismerete szükséges. A nyers adatok ömlesztett publikálása az elemző szerint csak arra jó, hogy a valódi tettesek helyett az áldozatokat is besározzák a politikai haszonszerzés reményében. 

A teljes stúdióbeszélgetés itt tekinthető meg: http://www.youtube.com/watch?v=qVoAxY_Uqsw

 

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