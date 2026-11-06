Szakmai csőd és politikai színjáték az ügynöklisták közzététele

Szakmai szempontból értékelhetetlen a kormány által közzétett állambiztonsági lista, hiszen a hivatkozott iratokban szó sincs valódi ügynökökről – mondta el Ötvös István a Hír TV Híradó Extra című műsorában. A történész leszögezte, hogy az úgynevezett ügynökakták valójában nem léteznek, a kabinet csupán egy szakmailag megalapozatlan, hiányos adatbázist dobott a nyilvánosság elé, amelyet egyértelműen politikai célokra használnak fel a politikai ellenfelek lejáratása érdekében.

A szakma ízekre szedte a dilettáns adatközlést

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja rámutatott: a hálózati működés megértéséhez a kartonok és a dossziék összetett ismerete szükséges. A nyers adatok ömlesztett publikálása az elemző szerint csak arra jó, hogy a valódi tettesek helyett az áldozatokat is besározzák a politikai haszonszerzés reményében.

A teljes stúdióbeszélgetés itt tekinthető meg: http://www.youtube.com/watch?v=qVoAxY_Uqsw