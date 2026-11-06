Ügynökakták, diáktüntetés és szélerőművek: ki dönt, és ki viseli a következményeket?

A tiszás ügynökbotrány miatt Lezsák Sándor családja nem tartja elegendőnek a bocsánatkérést. A tévesen közzétett állambiztonsági adatok ügyében hétfőre összehívták a nemzetbiztonsági bizottságot. Közben Lannert Judit korábbi ígéretét kérik számon az NKE tanárképzésének megszüntetése ellen tiltakozó hallgatók. A pénteki diáktüntetés szervezői azt szeretnék, hogy jelenlegi intézményükben fejezhessék be tanulmányaikat. A HírTV korábbi tudósítása.

Szélerőművek: energiabiztonság vagy vitatott beruházási érdekek?

A szélerőművek telepítése mellett a kormány az importfüggőség csökkentésével és a megújuló energiatermelés növelésével érvel. A szélenergia-beruházások ugyanakkor hálózati fejlesztéseket igényelhetnek, és helyi környezetvédelmi kérdéseket is felvetnek. A beruházói érdekek mellett ezért azt is vizsgálni kell, hogy az új erőművek milyen költségekkel járnak, hogyan választják ki a helyszíneket, és milyen megtérülést kínálnak a közösségeknek. A kormány pályázati és engedélyezési tervei.