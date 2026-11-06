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Földi László a Péntek 18-ban: a múlt feltárása helyett újabb bizalmi válság következhet?

Az ügynökakták megnyitása újra felszínre hozta a rendszerváltás lezáratlan kérdéseit. A hibás nyilvántartás, a hiányzó dokumentumok és az egykori kapcsolatok továbbélésének lehetősége a Péntek 18 témája.

  • Péntek 18
  • 2026. november 06., péntek 19:00
  • Frissítve: 2026. november 06., péntek 19:11
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Az ügynökakták közzétételekor Lezsák Sándor és 163 további megfigyelt tévesen került a hálózati személyek közé. A levéltár péntekre kijavította a hibát, de a történet rávilágított a kommunista állambiztonság iratainak értelmezési nehézségeire. A történelmi igazságtétel és a politikai felelősség kérdése mellett az is felmerül, hogy a hiányos dokumentumokból milyen következtetések vonhatók le. A HírTV korábbi beszámolója.

A rendszerváltás után is továbbélhettek az állambiztonsági kapcsolatok?

Az állambiztonsági kapcsolatrendszerek esetleges továbbéléséről és a kommunista titkosszolgálatok megismerésének akadályairól Földi László nemzetbiztonsági szakértővel, az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatójával beszélgetnek. A Péntek 18 műsorvezetői, Futó Boglárka és Déri Stefi azt is megvizsgálják, milyen különbség van egy beszervezési nyilvántartás és a bizonyított együttműködés között. A rendszerváltás utáni személyes kapcsolatokra vonatkozó állításokat ugyanis önálló bizonyítékokkal kell alátámasztani. Az adatbázis hibájának részletes ismertetése.

 

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