Földi László a Péntek 18-ban: a múlt feltárása helyett újabb bizalmi válság következhet?

Az ügynökakták közzétételekor Lezsák Sándor és 163 további megfigyelt tévesen került a hálózati személyek közé. A levéltár péntekre kijavította a hibát, de a történet rávilágított a kommunista állambiztonság iratainak értelmezési nehézségeire. A történelmi igazságtétel és a politikai felelősség kérdése mellett az is felmerül, hogy a hiányos dokumentumokból milyen következtetések vonhatók le. A HírTV korábbi beszámolója.

A rendszerváltás után is továbbélhettek az állambiztonsági kapcsolatok?

Az állambiztonsági kapcsolatrendszerek esetleges továbbéléséről és a kommunista titkosszolgálatok megismerésének akadályairól Földi László nemzetbiztonsági szakértővel, az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatójával beszélgetnek. A Péntek 18 műsorvezetői, Futó Boglárka és Déri Stefi azt is megvizsgálják, milyen különbség van egy beszervezési nyilvántartás és a bizonyított együttműködés között. A rendszerváltás utáni személyes kapcsolatokra vonatkozó állításokat ugyanis önálló bizonyítékokkal kell alátámasztani. Az adatbázis hibájának részletes ismertetése.