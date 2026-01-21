Hallucinált a drogos mészáros – Akácfával verte szét két ártatlan nő fejét a fonói rém

Megkezdődött a fonói kettős gyilkosság előkészítő ülése, ahol a vádlott beismerte, hogy súlyos kábítószer-használat és hallucinációk fogságában vert halálra két ártatlan nőt. A szakértők szerint a vádlottnál diagnosztizált paranoid személyiségzavar agresszív kitöréseket okozott, ám ez nem menti fel őt a felelősség alól, hiszen beszámítható volt a tettek elkövetésekor. A brutális támadás Fonó buszmegálló területén indult, ahol egy akácfával sújtott le első áldozatára, majd a helyi csemegeboltot változtatta vágóhíddá, ahol tizennyolc ütést mért az eladónő fejére. A tettes a mészárlás után lopott autóval menekült, ám a bódult állapotban elkövetett járművezetés végül egy árokban ért véget Siófokon, szervezetében pedig kábítószert és gyógyszereket találtak. Az ügyészség szerint a hallucinációk hatása alatt elkövetett mészárlás büntetése csakis életfogytig tartó fegyház lehet a békés somogyi falut rettegésben tartó bűnöző számára. Miközben a faluban megállt az élet, a kormánybiztos már a drogok és a kereskedők teljes eltakarítását sürgeti az országból.