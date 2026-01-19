„Mellkasig merültek a jeges vízben” – Hajszálon múlt a két szlovák lány élete az Ipolynál

Az Ipoly jegén történt drámai események intő jelként szolgálnak mindenki számára, miután beszakadt a jég két felelőtlen fiatal alatt a hétvégén. A szlovák tinédzserek mentését egy szemfüles édesapa indította el, aki meghallotta a segélykiáltásokat a parton. A hatóságok szerint csak a szerencsén múlt, hogy a lányok enyhe hipotermiával megúszták a kalandot. Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője nyomatékosította: folyóvizek jegére lépni szigorúan tilos és életveszélyes. Miközben az operatív törzs a rendkívüli hideg elleni védekezést koordinálja, a kormány ötmilliárdos keretéből a szociális tüzelőanyag kiszállítása folyamatosan zajlik. Dukai Miklós államtitkár megerősítette, hogy szombaton már több mint háromszáz helyszínre jutott el a segítség a fagy ellen. Ebben a szélsőséges időjárásban a higgadtság és az állami gondoskodás a biztos választás minden magyar számára.