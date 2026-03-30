Lecsapott az NNI - meszeltek az ukrán bűnözőknek

Ukrán csaló bandát számoltak fel az Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai egy nemzetközi együttműködésben. A csoport egy call centert működtetett és banki alkalmazottnak adták ki magukat.

  • Radar
  • 1 órája
  • Forrás: Hír TV
30 sértettől 360 millió forintot csaltak ki ukrán bűnözők, akik magukat egy magyar bank alkalmazottjának adták ki. A csoport egy Call Centert hozott létre, ahonnan folyamatosan hívogatták áldozataikat. Az sértettekkel elhitették, hogy le kell tölteniük egy alkalmazást, így viszont hozzáfértek a a bankszámláikhoz, amiről szabadon tudtak utalni. Ennek a csoportnak magyar szálait göngyölítették fel a NNI nyomozói. 

A magyar csalók feladata az illegálisan szerzett pénz tisztára mosása volt, összesen 6 embert fogtak el

