„A zsebbetúrás nem válogat” – Kocsis Máté figyelmeztetése

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője legújabb - a közösségi oldalára feltöltött - videójában éles kritikával illette a Tisza Párt energetikai elképzeléseit. A politikus szerint a párt gazdasági szakértőinek (külön kiemelve Kapitány Istvánt) programja gyakorlatilag a 2010 előtti korszakot idézné vissza, amikor a magyar lakosság helyett a nemzetközi nagyvállalatok érdekei érvényesültek.

  Forrás: HírTV
Kocsis Máté hangsúlyozta: a Tisza Párt tervei „zsebbetúrásról” szólnak, amelyek nemcsak a kormánypárti szavazóknak, hanem 

a Tisza Párt szimpatizánsainak is súlyos anyagi terhet jelentenének.

Rámutatott, hogy a Fidesz célja megvédeni a rezsicsökkentés eredményeit, miközben az ellenzéki oldal állításait puszta bohózatnak és a „mesterséges intelligencia” mögé bújó magyarázkodásnak nevezte. A frakcióvezető szerint a közelgő választás tétje nemcsak a biztonság, hanem a magyar családok pénztárcájának védelme is: 

„Saját maguktól is meg kell védenünk őket”

– utalt zárszavában a politikai ellenfelek támogatóira.

 

