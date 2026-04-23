Vigyázat, kamu rendőrök! Ezt a bandát most kivonták a forgalomból, nem is akárhogyan

Egy kalocsai asszonyt két férfi hívott fel telefonon, akik a Budapesti Rendőr-főkapitányság kibervédelmi nyomozóinak adták ki magukat. Azt hazudták az áldozatnak, hogy banki adatai egy hűtlen alkalmazott miatt kiszivárogtak, így minden megtakarítása veszélyben van. Sikerült meggyőzniük a hölgyet, hogy vegye fel lekötött pénzét, és biztonsági okokból adja át a „hatóság” képviselőinek.
A police.hu beszámolója szerint a sértett kezdetben hitt a mesének és elindította a készpénzfelvételt, ám amikor egyre több önjelölt „rendőr” kezdte hívogatni, gyanút fogott. Nem várt tovább, és értesítette a kalocsai rendőröket. Az igazi nyomozók azonnal átlátták a helyzetet, és a hölgy közreműködésével csapdát állítottak: miközben az áldozat látszólag együttműködött a csalókkal, a háttérben egy profi egység már minden részletet megtervezett a bűnözők elfogására.
A nagy találkozóra Kalocsán került sor, ahol több millió forintot kellett volna átadni.
Bár a banda többi tagja nem volt a helyszínen, a rendőrök az adatgyűjtésnek köszönhetően Pest vármegyéig követték az autójukat, ahol végül mindhármukat elfogták. A bűnszervezet összesen öt tagját csalás miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.