Vigyázat, kamu rendőrök! Ezt a bandát most kivonták a forgalomból, nem is akárhogyan

Egy kalocsai asszonyt két férfi hívott fel telefonon, akik a Budapesti Rendőr-főkapitányság kibervédelmi nyomozóinak adták ki magukat. Azt hazudták az áldozatnak, hogy banki adatai egy hűtlen alkalmazott miatt kiszivárogtak, így minden megtakarítása veszélyben van. Sikerült meggyőzniük a hölgyet, hogy vegye fel lekötött pénzét, és biztonsági okokból adja át a „hatóság” képviselőinek.

A police.hu beszámolója szerint a sértett kezdetben hitt a mesének és elindította a készpénzfelvételt, ám amikor egyre több önjelölt „rendőr” kezdte hívogatni, gyanút fogott. Nem várt tovább, és értesítette a kalocsai rendőröket. Az igazi nyomozók azonnal átlátták a helyzetet, és a hölgy közreműködésével csapdát állítottak: miközben az áldozat látszólag együttműködött a csalókkal, a háttérben egy profi egység már minden részletet megtervezett a bűnözők elfogására.

A nagy találkozóra Kalocsán került sor, ahol több millió forintot kellett volna átadni. 

Az átvevő férfi magát az NNI nyomozójának hazudta, ám amint a pénz gazdát cserélt, a helyi és vármegyei rendőrök, valamint a Hírös kommandósai lecsaptak rá. 

Bár a banda többi tagja nem volt a helyszínen, a rendőrök az adatgyűjtésnek köszönhetően Pest vármegyéig követték az autójukat, ahol végül mindhármukat elfogták. A bűnszervezet összesen öt tagját csalás miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

