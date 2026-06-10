Riasztás - Rafinált módszerekkel próbálkoztak

Logókat, arculati elemeket és megtévesztő e-mail-címeket használtak, hogy valódi üzletnek tűnjön az átverés. Több mint 200 millió forintos kárt okoztak, és a vád szerint több mint 500 millió forintot próbáltak megszerezni.
Ismert magyar cégek nevében csaptak be csalók kisebb vállalkozásokat.
Logókat, arculati elemeket és megtévesztő e-mail-címeket használtak, hogy valódi üzletnek tűnjön az átverés. Több mint 200 millió forintos kárt okoztak, és a vád szerint több mint 500 millió forintot próbáltak megszerezni.