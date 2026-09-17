Kristályhegy egy lakatlan házban: több dílert is elfogtak Pest vármegyében

Több mint három és fél kilogramm kristályt foglaltak le a Pest vármegyei nyomozók egy dányi, lakatlan ingatlanban. A szálak azonban további dílerekhez vezettek: néhány nappal később Kistarcsán és Kerepesen is rajtaütöttek a terjesztőkön. Náluk további kábítószert, valamint a drogkereskedelemhez használt eszközöket találtak.

A lefoglalt három és fél kilogramm kristályból több ezer adag kerülhetett volna az utcára. A rendőrök ezzel jelentős mennyiségű kábítószer terjesztését akadályozták meg.

Ha valaki a környezetében kábítószer-kereskedelemre utaló jeleket észlel, értesítheti a rendőrséget. Bejelentést a 112-es segélyhívón tehet, aki pedig szeretné megőrizni a névtelenségét, a rendőrség zöldszámán anonim módon is jelezheti a gyanús eseteket.