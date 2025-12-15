Az ESG indexe részletesebben ad képet egy-egy vállalkozás helyzetéről

A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt az adásban:
Mit értünk ESG alatt, és honnan ered ez a megközelítés? Milyen hatással van az ESG-szabályozás és a fenntarthatósági elvárások a magyar vállalatokra? Az ESG csupán jelentéstételi és riporting-kötelezettség, vagy valós üzleti előnyt és versenyképességi potenciált is jelenthet a hazai cégek számára? Milyen módon érinti az ESG-szabályozás a magyar kis- és középvállalkozásokat? Mi lehet az OPTEN szerepe és hozzájárulása az ESG területén, mint vezető hazai céginformációs szolgáltató?