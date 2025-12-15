NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Az ESG indexe részletesebben ad képet egy-egy vállalkozás helyzetéről

A témáról Ferenczi Gergely, az OPTEN Kft. céginformációs igazgatója beszélt a Napindítóban.

A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt az adásban:

  • Mit értünk ESG alatt, és honnan ered ez a megközelítés?
    Milyen hatással van az ESG-szabályozás és a fenntarthatósági elvárások a magyar vállalatokra?
    Az ESG csupán jelentéstételi és riporting-kötelezettség, vagy valós üzleti előnyt és versenyképességi potenciált is jelenthet a hazai cégek számára?
    Milyen módon érinti az ESG-szabályozás a magyar kis- és középvállalkozásokat?
    Mi lehet az OPTEN szerepe és hozzájárulása az ESG területén, mint vezető hazai céginformációs szolgáltató?
     

 

