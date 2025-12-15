Mérföldkőhöz érkezett hazánk vezető űripari cége

Bárczy Tamás ügyvezető igazgató, Admatis Kft.: "Addig a pontig űrkutatásnak hívta mindenki, ami valamilyen módon az űrhöz kapcsolódó tevékenység volt. Mi azt tűztük a zászlónkra, hog mi mérnök céget szeretnénk csinálni, űriparral szeretnénk foglalkozni, ami azt jelenti, hogy nem tudomány, nem egyenletek, nem nagy tudományos kérdések megválaszolása. A célkitűzésünk különböző űrbe menő eszközöknek az előállítása és fejlesztése."